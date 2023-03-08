***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2023 15:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121625
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0109
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.107,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9356
|18,9444
|% 0,13
|
|Euro
|19,9612
|19,9710
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3350
|22,4470
|% 0,12
|
|Frank
|20,0333
|20,1540
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,99
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,36
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.539
|7.606
|23,00
|
|Yarım
|3.683
|3.722
|11,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-0,88
|