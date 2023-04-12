***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.04.2023 16:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,005616 2,05 0,005616 2,05 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136840
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1887
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.246,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|33,66
|20.629.000
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.347.412
|% 10,00
|
|ZRGYO
|4,95
|358.333.659
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|UFUK
|58,90
|9.197.009
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,28
|95.062.531
|% -9,98
|
|ONCSM
|109,60
|181.426.489
|% -8,67
|
|GESAN
|78,40
|1.758.893.470
|% -7,22
|
|SRVGY
|161,00
|26.766.148
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.978.395
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.276.951.718
|% 0,30
|
|EREGL
|36,28
|3.057.370.650
|% 0,22
|
|ISCTR
|12,28
|2.871.617.395
|% 1,07
|
|KOZAL
|22,30
|2.415.864.490
|% -0,09
|
|SASA
|112,40
|2.231.418.177
|% 3,79
|
|ZOREN
|5,00
|1.110.339.312
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.422.830.619
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.923.043.352
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|395.283.901
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,30
|2.415.864.490
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3068
|19,3125
|% 0,15
|
|Euro
|21,2057
|21,2159
|% 0,90
|
|Sterlin
|23,9820
|24,1023
|% 0,32
|
|Frank
|21,4381
|21,5672
|% 0,74
|
|Riyal
|5,1336
|5,1594
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|4,37
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.571
|8.646
|29,00
|
|Yarım
|4.186
|4.231
|14,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.115
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|0,05
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|1,48
|