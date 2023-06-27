***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi Fon?un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162724BIST