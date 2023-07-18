Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.07.2023 11:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, TEFAS'ta işlem gören ve unvanında "hisse senedi yoğun fon" ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un stratejisi kapsamında, yatırımcının getiri performansı en iyi olan hisse senedi yoğun fonların getirisine iştirak etmesi hedeflenir. Fon portföyü ağırlıklı olarak son altı ay, son bir yıl veya son iki yıl performansı (getiri) sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan hisse senedi yoğun fonlardan oluşturulur. Oluşturulan fon portföyü, gerçekleşen performanslar dikkate alınarak düzenli olarak en az altışar aylık periyotlarda güncellenir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı/döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. 6-7

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%95 BIST-100 Getiri Endeksi 95
%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 5

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00466 1,7 0,00466 1,7 0 0 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172920


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:356.584
Değişim :  -0,25% |  -16,44
Açılış :  6.637  
Önceki Kapanış :  6.600  
En Düşük
6.540 En Yüksek
6.662
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 119,90 366.658.335 % 10,00  
LINK 69,85 40.951.645 % 10,00  
RYSAS 27,94 35.417.815 % 10,00  
PASEU 49,98 971.826.595 % 9,99  
EMKEL 16,40 154.464.459 % 9,99  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Dolar 26,9661 26,9817 % 2,46  
Euro 30,3135 30,3807 % 2,68  
Sterlin 35,1960 35,3726 % 2,56  
Frank 31,2756 31,4640 % 2,60  
Riyal 7,1619 7,1978 % 2,32  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.963 7,56  
Altın Gr. 1.703 1.703 48,42  
Cumhuriyet 11.426 11.599 372,00  
Tam 11.045 11.273 322,00  
Yarım 5.522 5.662 161,00  
Çeyrek 2.770 2.831 81,00  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 0,03  
Gümüş Gr. 21,57 21,59 0,55  
B. Petrol 78,83 78,83 0,32  
Seans Raporu 14:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru