***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Borsa Yatırım FonuKuruluş Tarihi 29.05.2023ISIN Kodu TRYAKPO01540Fonun Süresi SüresizYöneticinin Unvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Endeks Yapıcının Unvanı Borsa İstanbul A.Ş.Endeks Takip Stratejisi Fon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri EndeksiAsgari İşlem Birimi Miktarı 100.000Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarından oluşur.Fonun Risk Değeri 7Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20Ters Repo İşlemleri 0-20Fon Yönetimi ve Portföy YöneticileriFon Yönetiminde Görev Alan KişilerAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)GÖNÜL MUTLUFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)Niyazi AtasoyHakan NazlıHakan DepremAlper Özdamarİletişim Bilgileriİnternet Adresi www.akportfoy.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSABANCI CENTER 0212 385 27 84 info@.akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGÖNÜL MUTLU FON MUDURU 02626863526Diğer HususlarAçıklama Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası?nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5?i (yüzdebeş) oranında uygulanır.7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193426BIST