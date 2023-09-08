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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.09.2023 19:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borsa Yatırım Fonu
Kuruluş Tarihi 29.05.2023
ISIN Kodu TRYAKPO01540
Fonun Süresi Süresiz
Yöneticinin Unvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Unvanı Borsa İstanbul A.Ş.
Endeks Takip Stratejisi Fon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi
Asgari İşlem Birimi Miktarı 100.000
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarından oluşur.

Fonun Risk Değeri 7

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-20

Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Yönetiminde Görev Alan Kişiler
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
GÖNÜL MUTLU

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Niyazi Atasoy
Hakan Nazlı
Hakan Deprem
Alper Özdamar

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SABANCI CENTER 0212 385 27 84 info@.akportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖNÜL MUTLU FON MUDURU 02626863526

Diğer Hususlar
Açıklama Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)
2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)
3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)
Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı
4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)
TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)
5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)
6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası?nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5?i (yüzdebeş) oranında uygulanır.
7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193426


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Tam 11.014 11.135 26,00  
Yarım 5.524 5.589 13,00  
Çeyrek 2.753 2.794 6,00  
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