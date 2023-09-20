***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un yatırım stratejisi sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir gelecek ve sürdürülebilir yatırım anlayışlarına uygun şekilde yapılacak varlık seçimleri ile, fon toplam değerinin en az %80'lik kısmı devamlı olarak - Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan "sürdürülebilirlik" ve "kurumsal yönetim" endekslerinde yer alan ortaklık paylarına, bu ortaklıkların yurt içinde ihraç edilmiş borçlarıma araçlarına, kira sertifikalarına ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, BIST tarafından hesaplanan sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim endeksleri kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, bu endekslere dayalı borsa yatırım fonları katılma payları veya sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim temalı yerli yatırım fonu katılma paylarına, söz konusu endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ve bu endeksleri bir yatırım teması olarak kabul eden yatırım fonu katılma paylarına, yeşil bonolara ve karbon emisyon haklarına dayalı sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve bu kriterlere uygun olarak yönetilen, söz konusu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet sitesi vb. yerlerde taahhütte bulunan Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196532BIST