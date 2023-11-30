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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.11.2023 17:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
İdil SAZER 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Büşra ÖZCAN 2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221241


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