***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıAlper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıÖzge Ongun Doğan 2022 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı 2021 2022 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıEMRE HUNTÜRK 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221258BIST