***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzge Ongun Doğan 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı 2021 2022 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. Uzman 2012 - 2014 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıEMRE HUNTÜRK 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221271BIST