***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıBarış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı, 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 17 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıBüşra ÖZCAN 2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221272BIST