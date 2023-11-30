***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBulut ÖZER 2016- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİdil Sazer 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıHasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıBüşra ÖZCAN 2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221278BIST