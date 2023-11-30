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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.11.2023 17:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi ? Müdür Yardımcısı 2021 ? 2022 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü ? Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. ? Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü ? Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
EMRE HUNTÜRK 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
HAKAN NAZLI 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş – Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş – Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş – Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş – Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş – Araştırma Analisti SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221283


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