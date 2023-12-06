***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2023 17:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Ak Yatırım PSHB
ISIN Kodu TRYAKPO01490
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 07.12.2038
Fonun Yatırım Stratejisi Katılım esaslı GSYF
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223095
BIST
'
18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.886,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.886,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9164
|28,9246
|% 0,15
|
|Euro
|31,2044
|31,2239
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3405
|36,5227
|% 0,22
|
|Frank
|32,9806
|33,1792
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|900,52
|902,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,40
|965,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,28
|75,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,54
|2.029,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT