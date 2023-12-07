***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2023 17:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 07.12.2023
Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 15 (on beş) yıldır. Fon süresinin son 5 (beş) yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarına ve Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları (a) Yapay Zeka, Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi (Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning), (b) Siber Güvenlik, (c) (Endüstriyel) Nesnelerin İnterneti (I-IoT), (d) Blokzincir (Blockchain), (e) Biyoteknoloji ve Sağlık Teknolojileri, (f) Pazaryeri ve SaaS (Marketplace ve SaaS), (g) Enerji ve ilintili teknolojileri, (h) Oyun ve ilintili teknolojileridir. Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin uluslararası katılım finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır. Fon'un ve yatırımlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır. Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır. Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal yatırımcıya satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Ali ERSARI
A. Göktürk IŞIKPINAR
Murat ÖZTUNÇ
Serkan DURUDUYGU
Ertunç TÜMEN
Emrah AYRANCI
Gülay BAKİOĞLU
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı
İdil SAZER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı
Alper ÖZDAMAR SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223741
BIST