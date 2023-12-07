***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 07.12.2023Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 15 (on beş) yıldır. Fon süresinin son 5 (beş) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarına ve Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları (a) Yapay Zeka, Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi (Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning), (b) Siber Güvenlik, (c) (Endüstriyel) Nesnelerin İnterneti (I-IoT), (d) Blokzincir (Blockchain), (e) Biyoteknoloji ve Sağlık Teknolojileri, (f) Pazaryeri ve SaaS (Marketplace ve SaaS), (g) Enerji ve ilintili teknolojileri, (h) Oyun ve ilintili teknolojileridir. Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin uluslararası katılım finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır. Fon'un ve yatırımlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır. Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır. Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal yatırımcıya satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARIA. Göktürk IŞIKPINARMurat ÖZTUNÇSerkan DURUDUYGUErtunç TÜMENEmrah AYRANCIGülay BAKİOĞLUFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİdil SAZER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar LisansıAlper ÖZDAMAR SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trGönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223741BIST