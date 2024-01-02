***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80 ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/ veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon un yatırım amacı, yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231654BIST