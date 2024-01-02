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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2024 20:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisine göre Fon?un toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında, Fon portföyünün en az %50?si Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçlarından ve ağırlıklı olarak bu araçlara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile vadeli mevduat, Ters Repo işlemleri ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşacaktır. Fon?un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapar. Ancak her durumda, fon portföyünün yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutarı fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım fonlarına, yabancı borsa yatırım fonlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231655


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