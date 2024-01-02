***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 20:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80?ini devamlı olarak GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)?nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)?nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon?un yatırım amacı, yatırımcının Enformasyon Teknolojisi ve İletişim Hizmetleri Sektörü?nde faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında Fon portföyünde ağırlıklı olarak depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231659
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2202
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0752
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5470
17:591.969,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7257
|29,7336
|% 0,75
|
|Euro
|32,5837
|32,6223
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4022
|37,5898
|% -0,08
|
|Frank
|34,8521
|35,0621
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9024
|7,9421
|% 0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|983,70
|985,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,24
|1.076,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,05
|76,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,69
|2.060,92
|% 0,66
|