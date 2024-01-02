***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80?ini devamlı olarak GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)?nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)?nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon?un yatırım amacı, yatırımcının Enformasyon Teknolojisi ve İletişim Hizmetleri Sektörü?nde faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında Fon portföyünde ağırlıklı olarak depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231659BIST