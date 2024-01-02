***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 20:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, TEFAS?ta işlem gören ve unvanında ?hisse senedi yoğun fon? ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon?un stratejisi kapsamında, yatırımcının getiri performansı en iyi olan hisse senedi yoğun fonların getirisine iştirak etmesi hedeflenir. Fon portföyü ağırlıklı olarak son altı ay, son bir yıl veya son iki yıl performansı (getiri) sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan hisse senedi yoğun fonlardan oluşturulur. Oluşturulan fon portföyü, gerçekleşen performanslar dikkate alınarak düzenli olarak en az altışar aylık periyotlarda güncellenir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı/döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231660
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2202
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0752
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5470
17:591.969,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7257
|29,7336
|% 0,75
|
|Euro
|32,5837
|32,6223
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4022
|37,5898
|% -0,08
|
|Frank
|34,8521
|35,0621
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9024
|7,9421
|% 0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|983,70
|985,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,24
|1.076,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,05
|76,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,69
|2.060,92
|% 0,66
|