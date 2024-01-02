***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, TEFAS?ta işlem gören ve unvanında ?hisse senedi yoğun fon? ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon?un stratejisi kapsamında, yatırımcının getiri performansı en iyi olan hisse senedi yoğun fonların getirisine iştirak etmesi hedeflenir. Fon portföyü ağırlıklı olarak son altı ay, son bir yıl veya son iki yıl performansı (getiri) sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan hisse senedi yoğun fonlardan oluşturulur. Oluşturulan fon portföyü, gerçekleşen performanslar dikkate alınarak düzenli olarak en az altışar aylık periyotlarda güncellenir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı/döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231660BIST