***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 21:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin asgari %60?ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır, ayrıca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231722
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2252
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0886
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5470
17:591.970,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.970,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7275
|29,7386
|% 0,76
|
|Euro
|32,5803
|32,6089
|% -0,27
|
|Sterlin
|37,4179
|37,6055
|% -0,04
|
|Frank
|34,8640
|35,0740
|% -0,30
|
|Riyal
|7,9041
|7,9437
|% 0,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|983,70
|985,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,24
|1.076,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,05
|76,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,69
|2.060,92
|% 0,66
|