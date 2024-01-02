***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin asgari %60?ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır, ayrıca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231722BIST