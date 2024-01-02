***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon?un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231723BIST