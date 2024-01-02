***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 21:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon?un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231723
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2252
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0886
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5470
17:591.970,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.970,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7275
|29,7386
|% 0,76
|
|Euro
|32,5803
|32,6089
|% -0,27
|
|Sterlin
|37,4179
|37,6055
|% -0,04
|
|Frank
|34,8640
|35,0740
|% -0,30
|
|Riyal
|7,9041
|7,9437
|% 0,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|983,70
|985,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,24
|1.076,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,05
|76,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,69
|2.060,92
|% 0,66
|