***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik faktörlerin (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenilen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara, faize ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231724BIST