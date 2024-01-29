***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2024 16:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00411 1,5 0,00137 0,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243280
BIST
'
17:378.464
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,65
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:3730,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:3732,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1091
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:371.979,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,28
|Açılış
|: 1.979,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.227.778
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|71.525.094
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|VKFYO
|27,44
|116.887.015
|% -7,61
|
|EUKYO
|16,10
|13.572.940
|% -4,96
|
|GARFA
|112,20
|118.088.180
|% -4,83
|
|THYAO
|274,50
|13.595.598.399
|% 5,58
|
|TUPRS
|152,90
|4.332.712.119
|% 3,59
|
|PGSUS
|761,00
|3.577.652.504
|% 2,08
|
|EREGL
|43,70
|3.465.407.863
|% 0,92
|
|ASELS
|51,00
|3.414.231.537
|% 3,70
|
|EKGYO
|10,21
|3.017.137.382
|% -0,78
|
|ZOREN
|4,72
|1.183.876.075
|% 4,66
|
|TSPOR
|1,59
|243.999.743
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,28
|2.790.015.156
|% -2,21
|
|AKFGY
|2,04
|255.020.428
|% -1,92
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3461
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8078
|32,8191
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,3757
|38,5681
|% 0,68
|
|Frank
|34,9738
|35,1845
|% 0,80
|
|Riyal
|8,0711
|8,1116
|% 0,86
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|923,66
|926,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,63
|973,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,34
|82,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,93
|2.031,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
-
17:51
ADEL, EDIP, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
VRGYO, KFEIN, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 463 adet işlem