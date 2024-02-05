***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2024 14:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.01.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246751
BIST
'
15:328.750
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 84,08
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3230,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0656
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3232,8910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0587
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:321.988,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,33
|Açılış
|: 1.988,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOFER
|50,05
|234.520.212
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|893.193.917
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,78
|476.093.212
|% -8,74
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,00
|9.883.141.674
|% 1,60
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|AKBNK
|40,32
|3.116.929.977
|% 2,70
|
|SASA
|39,24
|3.004.041.275
|% 4,25
|
|BINHO
|622,50
|2.868.414.352
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|302.845.213
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.234.856.146
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5493
|30,5563
|% 0,22
|
|Euro
|32,8767
|32,8910
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2971
|38,4891
|% -0,31
|
|Frank
|35,0049
|35,2158
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1216
|8,1624
|% 0,16
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,01
|901,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,49
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,35
|2.023,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:32
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15:47ICUGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 968 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 8, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 73, 340.00 milyon TL de
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15:46SURGY
Yüzde 9.61 oranında artışla 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 852, 768 adet işlem
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15:45CELHA
Yüzde 8.05 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 623 adet işlem
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15:44SAYAS
Yüzde 7.77 oranında artışla 104.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 991 adet işlem