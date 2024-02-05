Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.02.2024 14:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.01.2024




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246753


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:338.748
Değişim :  0,95% |  82,70
Açılış :  8.717  
Önceki Kapanış :  8.666  
En Düşük
8.695 En Yüksek
8.784
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 55,00 893.398.572 % 10,00  
DOFER 50,05 234.553.996 % 10,00  
VERTU 49,94 89.019.067 % 10,00  
KFEIN 123,20 332.370.585 % 10,00  
MARKA 67,10 12.197.237 % 10,00  
daha fazla
15:31 Alış Satış %  
Dolar 30,5493 30,5563 % 0,22  
Euro 32,8767 32,8910 % -0,18  
Sterlin 38,2891 38,4812 % -0,33  
Frank 35,0032 35,2141 % -0,13  
Riyal 8,1212 8,1620 % 0,16  
daha fazla
15:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,41 22,45 % 0,66  
Platin 900,50 901,65 % 0,66  
Paladyum 930,45 934,99 % 0,66  
Brent Pet. 77,12 77,12 % 0,66  
Altın Ons 2.023,50 2.023,85 % 0,66  
Seans Raporu 15:31
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru