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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.02.2024 17:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
NİYAZİ ATASOY 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , KıdemliPortföy Yöneticisi.2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör.2013-2013 Notus Portföy YönetimiA.Ş. , Direktör2013-2014 Gedik Portföy YönetimiA.Ş. , Direktör2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür, Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
ALPER ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş., Uzman2012-2013 Garanti Yatırım MenkulKıymetler A.Ş. , Uzman2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
HAKAN NAZLI SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246891


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