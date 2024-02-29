***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.02.2024 20:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mustafa ŞATIR 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Medine BAYAV 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine - Trading Masası - Müdür SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
İlkay ÖZTÜRK 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Oktay BALAMAN 2022-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 2011-2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Yurt Dışı Kurumsal Hisse ve Türev Masası Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Egemen KORKMAZ 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253199
BIST