***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMustafa ŞATIR 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARMedine BAYAV 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine - Trading Masası - Müdür SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARİlkay ÖZTÜRK 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAROktay BALAMAN 2022-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 2011-2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Yurt Dışı Kurumsal Hisse ve Türev Masası Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAREgemen KORKMAZ 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253199BIST