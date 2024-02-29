***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYAKPO01680Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.akportfoy.com.tr/Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri"Fon'un yatırım stratejisi kapsamında Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketleri paylarından oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/AKSTS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Endeks, Sabancı Topluluğu'nun doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endekse ilişkin detaylı bilgiler Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.akportfoy.com.tr) yer almaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır." 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (AKSTS) 90BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNİYAZİ ATASOY "2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014- ... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi" SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARHAKAN NAZLI "2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş - Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş ? Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş ? Araştırma Analisti" SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARALPER ÖZDAMAR "2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı" SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 2123192469 info@akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trGönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253200BIST