***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.02.2024 20:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYAKPO01680
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.akportfoy.com.tr/
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
"Fon'un yatırım stratejisi kapsamında Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketleri paylarından oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/AKSTS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Endeks, Sabancı Topluluğu'nun doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endekse ilişkin detaylı bilgiler Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.akportfoy.com.tr) yer almaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır." 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (AKSTS) 90
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
NİYAZİ ATASOY "2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014- ... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi" SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
HAKAN NAZLI "2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş - Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş ? Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş ? Araştırma Analisti" SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
ALPER ÖZDAMAR "2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı" SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 2123192469 info@akportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253200
BIST