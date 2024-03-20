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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.03.2024 18:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 iş günü eklenir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5 0,00411 1,5 Yoktur. Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260725


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKYHO 7,04 241.070.366 % 10,00  
KFEIN 159,50 399.911.754 % 10,00  
KSTUR 8.635,00 12.091.955 % 10,00  
EMNIS 248,60 6.341.786 % 10,00  
EKIZ 71,55 3.916.044 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3773 32,3834 % 0,11  
Euro 35,1990 35,2151 % 0,07  
Sterlin 42,0415 42,2523 % -0,36  
Frank 37,1186 37,3047 % -0,61  
Riyal 8,8173 8,8615 % -0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,91 24,95 % 0,66  
Platin 897,94 899,25 % 0,66  
Paladyum 997,57 1.000,42 % 0,66  
Brent Pet. 85,96 85,96 % 0,66  
Altın Ons 2.158,01 2.158,30 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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