***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.03.2024 09:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260870
BIST
'
11:439.093
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 137,83
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4332,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 33,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4335,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0356
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:432.291,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,14
|Açılış
|: 2.291,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:41
|RYSAS
|35,22
|24.964.019
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|63.291.462
|% 9,97
|
|PKART
|83,30
|85.784.758
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|EUYO
|18,87
|33.096.207
|% -9,97
|
|PEKGY
|17,42
|339.324.893
|% -9,97
|
|BEGYO
|4,75
|647.144.462
|% -9,87
|
|THYAO
|284,50
|3.925.145.797
|% 2,25
|
|MOGAN
|22,64
|2.127.587.436
|% 5,11
|
|YKBNK
|24,82
|1.768.160.689
|% 1,72
|
|TUPRS
|174,90
|1.281.531.103
|% 1,80
|
|TCELL
|65,60
|1.079.191.490
|% 2,02
|
|BEGYO
|4,75
|647.144.462
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,64
|2.127.587.436
|% 5,11
|
|EKGYO
|10,98
|942.672.139
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,66
|464.642.939
|% 1,07
|
|YKBNK
|24,82
|1.768.160.689
|% 1,72
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4200
|32,4232
|% 0,16
|
|Euro
|35,3777
|35,3936
|% 0,03
|
|Sterlin
|42,1503
|42,3616
|% -0,31
|
|Frank
|36,8179
|37,0025
|% -1,26
|
|Riyal
|8,8064
|8,8505
|% -0,12
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,49
|25,52
|% 0,66
|
|Platin
|909,25
|911,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,73
|1.024,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,33
|86,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.201,48
|2.201,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:41
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11:57MOGAN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 523, 549 adet işlem
-
11:55BRYAT
Yüzde 4.73 oranında artışla 3, 822.50 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 249 adet işlem
-
11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 42 artarak (% 1.67 ) 9, 741
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11:54XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 33, 262.00 milyon TL de
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11:54BRYAT
Yüzde 4.66 oranında artışla 3, 820.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 161 adet işlem