***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.03.2024 17:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. "Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Öte yandan her ayın son iş gününde katılma payı sahiplerine kar payı öder. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261091
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0531,9316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,4398
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,8204
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,5628
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.223,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -50,24
|Açılış
|: 2.223,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.220,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9075
|31,9306
|% -1,36
|
|Euro
|34,7336
|34,8467
|% -1,52
|
|Sterlin
|41,3505
|41,5578
|% -2,20
|
|Frank
|36,3181
|36,5002
|% -2,60
|
|Riyal
|8,7051
|8,7488
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,82
|% 0,66
|
|Platin
|912,21
|914,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,56
|1.004,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,15
|85,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,97
|2.172,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında