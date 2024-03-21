Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.03.2024 17:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. "Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Öte yandan her ayın son iş gününde katılma payı sahiplerine kar payı öder. "




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261091


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.141
Değişim :  2,07% |  185,58
Açılış :  9.036  
Önceki Kapanış :  8.955  
En Düşük
9.020 En Yüksek
9.193
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESTL 85,80 3.188.024.050 % 10,00  
TRILC 15,18 298.834.003 % 10,00  
QNBFL 189,20 29.955.021 % 10,00  
RODRG 99,00 31.722.949 % 10,00  
EKIZ 78,70 5.057.026 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9075 31,9306 % -1,36  
Euro 34,7336 34,8467 % -1,52  
Sterlin 41,3505 41,5578 % -2,20  
Frank 36,3181 36,5002 % -2,60  
Riyal 8,7051 8,7488 % -1,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,79 24,82 % 0,66  
Platin 912,21 914,16 % 0,66  
Paladyum 1.000,56 1.004,42 % 0,66  
Brent Pet. 85,15 85,15 % 0,66  
Altın Ons 2.171,97 2.172,37 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru