***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,58
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
295441,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,92
- Kurucu (%)
% 95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 5
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,62
d) Diğer Giderler (%)
% 5,26
Açıklamalar
2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901023
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 444,81
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.071
|% 10,00
|
|ESEN
|23,54
|315.176.446
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.713.845
|% -8,01
|
|DENGE
|6,50
|2.596.472
|% -7,14
|
|YGYO
|1,56
|215.059.891
|% -6,59
|
|SISE
|7,64
|3.163.731.313
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.500.615.690
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.393.826.077
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.276.410.074
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.223.104.344
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.500.615.690
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.163.731.313
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|556.921.338
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|665.335.463
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|693.626.996
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4923
|7,5008
|% 0,22
|
|Euro
|9,1150
|9,1242
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,1694
|10,2204
|% 0,79
|
|Frank
|8,3963
|8,4469
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-1,69
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|