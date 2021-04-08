***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 17:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,65
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,65
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
296872,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,18
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,91
d) Diğer Giderler (%)
% 2,25
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925419
BIST
16:581.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:588,1474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:589,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:58460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,04
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SAMAT
|6,82
|42.044.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.729.862
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|234.291
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.606.499
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.987.090
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.878.163
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|784.785.962
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|584.830.516
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,32
|558.181.252
|% 2,15
|
|SISE
|7,45
|556.434.711
|% 0,81
|
|FENER
|37,68
|514.631.054
|% -3,14
|
|DOHOL
|3,32
|558.181.252
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|255.998.904
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|231.975.704
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,94
|165.323.335
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|584.830.516
|% -0,44
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1434
|8,1474
|% 0,01
|
|Euro
|9,7074
|9,7206
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1793
|11,2353
|% 0,15
|
|Frank
|8,7773
|8,8301
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,30
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,24
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,85
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,10
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,54
|