***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Varsa İade Tutarı (TL)
137254,89
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
42631,06
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
94623,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4165549,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 84,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,81
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,7
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968963
BIST
17:351.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:358,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:3510,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0587
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:35504,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,88
|Açılış
|: 504,54
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MAALT
|179,30
|25.279.694
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.565.332
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.914
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.340.567
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.722.127
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|250.596.013
|% -8,73
|
|GARAN
|9,31
|1.296.639.705
|% -0,85
|
|ASELS
|15,74
|1.028.428.428
|% 1,48
|
|SASA
|27,56
|883.871.164
|% 3,14
|
|THYAO
|14,14
|855.672.440
|% 0,14
|
|PETKM
|6,17
|786.366.580
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|407.789.008
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.801.868
|% -0,42
|
|GARAN
|9,31
|1.296.639.705
|% -0,85
|
|PETKM
|6,17
|786.366.580
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|285.301.492
|% -0,78
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9204
|8,9234
|% 0,55
|
|Euro
|10,3253
|10,3298
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,1376
|12,1984
|% 0,81
|
|Frank
|9,5887
|9,6465
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,59
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,35
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|27,67
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,38
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,41
|
Seans Raporu
17:33
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
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