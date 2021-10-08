***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,32
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
524278,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,29
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,18
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,73
d) Diğer Giderler (%)
% 1,8
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968978
BIST
17:351.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:358,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:3510,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0638
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:35504,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,88
|Açılış
|: 504,54
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MAALT
|179,30
|25.279.694
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.565.332
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.914
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.340.567
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.722.127
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|250.596.013
|% -8,73
|
|GARAN
|9,31
|1.296.639.705
|% -0,85
|
|ASELS
|15,74
|1.028.428.428
|% 1,48
|
|SASA
|27,56
|883.871.164
|% 3,14
|
|THYAO
|14,14
|855.672.440
|% 0,14
|
|PETKM
|6,17
|786.366.580
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|407.789.008
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.801.868
|% -0,42
|
|GARAN
|9,31
|1.296.639.705
|% -0,85
|
|PETKM
|6,17
|786.366.580
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|285.301.492
|% -0,78
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9220
|8,9247
|% 0,56
|
|Euro
|10,3236
|10,3391
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1376
|12,1984
|% 0,81
|
|Frank
|9,5887
|9,6465
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,59
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,68
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,12
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|1,30
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:49PKART
Yüzde 5.41 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 045 adet işlem
-
17:46PKART
Yüzde 5.12 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 263 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, AYCES, MAALT, AVGYO, MERIT, DOBUR