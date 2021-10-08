***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,45
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,45
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
242047,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,87
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,22
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 70
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,78
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,59
d) Diğer Giderler (%)
% 4,4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968985
BIST
17:341.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:348,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:3410,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0545
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:34505,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,95
|Açılış
|: 505,50
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MAALT
|179,30
|25.279.694
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.565.332
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.914
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.340.567
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.722.127
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|250.596.013
|% -8,73
|
|GARAN
|9,31
|1.296.639.705
|% -0,85
|
|ASELS
|15,74
|1.028.428.428
|% 1,48
|
|SASA
|27,56
|883.871.164
|% 3,14
|
|THYAO
|14,14
|855.672.440
|% 0,14
|
|PETKM
|6,17
|786.366.580
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|407.789.008
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.801.868
|% -0,42
|
|GARAN
|9,31
|1.296.639.705
|% -0,85
|
|PETKM
|6,17
|786.366.580
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|285.301.492
|% -0,78
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9204
|8,9234
|% 0,55
|
|Euro
|10,3253
|10,3298
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,1402
|12,2011
|% 0,84
|
|Frank
|9,5889
|9,6467
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3723
|2,3842
|% 0,60
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|5,99
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,12
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|
Seans Raporu
17:34
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
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17:42
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