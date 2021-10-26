***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
26.10.2021 13:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/01/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,03
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,04
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,04
Varsa İade Tutarı (TL)
9710,76
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
9471,83
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
238,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
999949,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 67,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,38
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,57
d) Diğer Giderler (%)
% 1,88
Açıklamalar
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972383
BIST
13:341.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,40
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
13:349,4609
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1236
|Açılış
|: 9,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
13:3411,0012
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1360
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
13:34548,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -8,15
|Açılış
|: 548,72
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:34
|TSPOR
|4,87
|303.986.529
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.501.126
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.064.041
|% 9,75
|
|BJKAS
|6,49
|235.844.107
|% 9,08
|
|ERBOS
|113,10
|116.380.410
|% 9,06
|
|BIOEN
|26,78
|208.557.382
|% -7,01
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ATAGY
|4,18
|1.045.997
|% -5,00
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|HUBVC
|10,24
|8.509.906
|% -4,03
|
|GARAN
|9,24
|1.405.724.891
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,45
|559.754.714
|% 2,78
|
|TUPRS
|141,00
|556.819.939
|% -0,56
|
|THYAO
|14,44
|519.193.991
|% 1,12
|
|EREGL
|19,94
|507.751.712
|% 1,58
|
|GARAN
|9,24
|1.405.724.891
|% 1,76
|
|ODAS
|1,42
|183.237.805
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,62
|195.361.589
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|303.986.529
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,59
|448.100.530
|% 1,07
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4578
|9,4609
|% -1,29
|
|Euro
|10,9951
|11,0012
|% -1,22
|
|Sterlin
|13,0483
|13,1137
|% -0,77
|
|Frank
|10,2551
|10,3169
|% -1,16
|
|Riyal
|2,5176
|2,5302
|% -1,16
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,73
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-8,19
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|-67,00
|
|Tam
|3.603
|3.694
|-65,21
|
|Yarım
|1.741
|1.787
|-31,54
|
|Çeyrek
|873
|893
|-15,78
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,20
|