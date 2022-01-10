***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,32
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
294673,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,56
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,21
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 70
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,31
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,82
d) Diğer Giderler (%)
% 4,65
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991674
BIST
14:342.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,48
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3413,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0386
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3415,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0481
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:34799,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,65
|Açılış
|: 799,96
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:34
|GEDZA
|20,04
|28.983.760
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.103.804
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.840.958
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.432.773
|% 9,94
|
|ELITE
|18,12
|198.892.115
|% -8,67
|
|LIDFA
|4,41
|52.865.491
|% -7,35
|
|IHAAS
|9,98
|2.947.379
|% -4,95
|
|SANEL
|6,50
|6.437.620
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,86
|2.867.587.482
|% 7,70
|
|GARAN
|11,84
|1.710.427.827
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.490.168.603
|% 1,64
|
|SISE
|15,13
|1.198.016.038
|% 1,82
|
|EREGL
|30,86
|1.154.765.261
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,76
|1.045.802.524
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|578.953.824
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.710.427.827
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.490.168.603
|% 1,64
|
|THYAO
|26,86
|2.867.587.482
|% 7,70
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,52
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-22,00
|
|Tam
|5.276
|5.410
|-22,74
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-11,01
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,07
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,09
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, FROTO
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 1.48 ) 1, 855
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, INTEM, GEDZA, BURCE, DOBUR, YUNSA, UZERB