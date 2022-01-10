***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,96
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Varsa İade Tutarı (TL)
4873,24
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
4873,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
176456,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,07
- Kurucu (%)
% 82
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 18
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,27
d) Diğer Giderler (%)
% 7,39
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991676
BIST
14:362.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,56
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3613,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3615,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0354
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:36800,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,28
|Açılış
|: 801,03
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:34
|INTEM
|118,80
|25.541.501
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.983.760
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.103.804
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.841.638
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|199.053.788
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,40
|52.866.902
|% -7,56
|
|IHAAS
|9,98
|2.957.337
|% -4,95
|
|SANEL
|6,50
|6.450.718
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,78
|2.876.348.828
|% 7,38
|
|GARAN
|11,84
|1.718.432.635
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.491.360.433
|% 1,64
|
|SISE
|15,13
|1.198.556.886
|% 1,82
|
|EREGL
|30,84
|1.156.462.876
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,76
|1.047.360.595
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|579.082.243
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.718.432.635
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.491.360.433
|% 1,64
|
|THYAO
|26,78
|2.876.348.828
|% 7,38
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8187
|13,8450
|% 0,28
|
|Euro
|15,4602
|15,7734
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% -0,03
|
|Frank
|14,9295
|15,0194
|% -0,31
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,04
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,10
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,06
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.277
|5.410
|-21,90
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,60
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|-0,07
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, FROTO
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 1.48 ) 1, 855
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, INTEM, GEDZA, BURCE, DOBUR, YUNSA, UZERB