***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,94
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,89
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,89
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
726412,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,34
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,69
d) Diğer Giderler (%)
% 1,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991681
BIST
14:422.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,49
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4213,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0594
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:4215,7143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0110
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:42800,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,47
|Açılış
|: 800,77
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:40
|INTEM
|118,80
|26.107.073
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.984.181
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.125.663
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.874.074
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,15
|199.967.207
|% -8,52
|
|LIDFA
|4,42
|53.017.701
|% -7,14
|
|IHAAS
|9,99
|2.961.422
|% -4,86
|
|SANEL
|6,49
|6.458.155
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|2.917.834.883
|% 7,30
|
|GARAN
|11,84
|1.736.008.125
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.495.942.940
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.204.165.378
|% 1,82
|
|EREGL
|30,84
|1.160.859.784
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,75
|1.051.715.342
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,40
|584.732.969
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.736.008.125
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.495.942.940
|% 1,72
|
|THYAO
|26,76
|2.917.834.883
|% 7,30
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8289
|13,8500
|% 0,32
|
|Euro
|15,6662
|15,6962
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,7383
|18,8323
|% 0,13
|
|Frank
|14,9528
|15,0428
|% -0,15
|
|Riyal
|3,6735
|3,6919
|% 0,18
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|