***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,51
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,28
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,28
Varsa İade Tutarı (TL)
15085,28
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
15085,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
425072,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,25
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,13
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 2,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991685
BIST
14:432.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 28,69
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4313,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0510
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:4315,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0179
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:43801,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,80
|Açılış
|: 801,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:41
|INTEM
|118,80
|26.112.419
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.988.189
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.129.060
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.894.508
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,42
|53.121.270
|% -7,14
|
|SANEL
|6,49
|6.464.542
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.436.369
|% -4,08
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,74
|2.935.665.614
|% 7,22
|
|GARAN
|11,84
|1.737.468.100
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.504.200.546
|% 1,64
|
|SISE
|15,12
|1.213.986.166
|% 1,75
|
|EREGL
|30,88
|1.166.432.324
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,76
|1.053.281.516
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|587.477.918
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.737.468.100
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.504.200.546
|% 1,64
|
|THYAO
|26,74
|2.935.665.614
|% 7,22
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8462
|13,8658
|% 0,43
|
|Euro
|15,6884
|15,7143
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,7297
|18,8237
|% 0,09
|
|Frank
|14,9468
|15,0368
|% -0,19
|
|Riyal
|3,6718
|3,6902
|% 0,14
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|