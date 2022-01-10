***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Varsa İade Tutarı (TL)
282,7
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
282,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
139229,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,27
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,62
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,3
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,55
d) Diğer Giderler (%)
% 4,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991693
BIST
14:362.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,40
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3613,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3615,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0354
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:36800,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,28
|Açılış
|: 801,03
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:34
|GEDZA
|20,04
|28.983.760
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.103.804
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.841.638
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.575.709
|% 9,94
|
|ELITE
|18,13
|199.306.463
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,42
|52.957.615
|% -7,14
|
|IHAAS
|9,99
|2.957.427
|% -4,86
|
|SANEL
|6,50
|6.452.018
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,72
|2.888.604.676
|% 7,14
|
|GARAN
|11,83
|1.727.609.377
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,80
|1.492.616.397
|% 1,72
|
|SISE
|15,12
|1.198.829.422
|% 1,75
|
|EREGL
|30,84
|1.157.533.081
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,76
|1.049.759.670
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|581.358.292
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.727.609.377
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,80
|1.492.616.397
|% 1,72
|
|THYAO
|26,72
|2.888.604.676
|% 7,14
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8187
|13,8450
|% 0,28
|
|Euro
|15,4602
|15,7734
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7042
|18,7980
|% -0,05
|
|Frank
|14,9291
|15,0191
|% -0,31
|
|Riyal
|3,6676
|3,6859
|% 0,02
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,17
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|-25,00
|
|Tam
|5.269
|5.403
|-29,65
|
|Yarım
|2.547
|2.613
|-14,35
|
|Çeyrek
|1.277
|1.307
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, FROTO
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 1.48 ) 1, 855
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, INTEM, GEDZA, BURCE, DOBUR, YUNSA, UZERB