***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,51
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,51
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Varsa İade Tutarı (TL)
12271,12
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
12271,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7094741,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,15
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,27
d) Diğer Giderler (%)
% 1,42
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991701
BIST
16:232.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2313,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2315,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0189
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:23805,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,72
|Açılış
|: 805,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:21
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.480.843
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.111.005
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,08
|241.872.943
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,38
|57.142.350
|% -7,98
|
|RALYH
|11,63
|26.194.684
|% -4,20
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.774.965
|% -3,83
|
|THYAO
|26,88
|3.305.805.852
|% 7,78
|
|GARAN
|11,87
|2.122.559.551
|% 1,02
|
|KRDMD
|11,81
|1.622.505.397
|% 1,81
|
|EREGL
|31,04
|1.567.751.194
|% 1,37
|
|SISE
|15,15
|1.452.919.549
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.170.383.009
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|653.485.790
|% 2,99
|
|THYAO
|26,88
|3.305.805.852
|% 7,78
|
|ODAS
|1,40
|138.419.200
|% 0,72
|
|SISE
|15,15
|1.452.919.549
|% 1,95
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8482
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6643
|15,7009
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8481
|18,9426
|% 0,72
|
|Frank
|15,0320
|15,1226
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6996
|3,7181
|% 0,89
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,26
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,79
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,18
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,38
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,55
|
Seans Raporu
16:21
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