***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Varsa İade Tutarı (TL)
153879,8
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
68045,46
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
85834,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
622762,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,58
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,44
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,44
d) Diğer Giderler (%)
% 2,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991705
BIST
16:022.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:0213,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0913
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8993
En Düşük
13,6904
16:0215,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:02799,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,27
|Açılış
|: 799,58
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GEDZA
|20,04
|29.043.058
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.372.221
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.078.501
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,08
|238.741.473
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,37
|56.566.901
|% -8,19
|
|SANEL
|6,46
|6.799.661
|% -5,00
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.723.996
|% -4,08
|
|THYAO
|26,82
|3.208.521.656
|% 7,54
|
|GARAN
|11,85
|2.053.261.637
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.612.296.156
|% 1,72
|
|EREGL
|31,02
|1.522.583.037
|% 1,31
|
|SISE
|15,14
|1.416.079.991
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,77
|1.151.109.509
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|648.492.630
|% 2,99
|
|GARAN
|11,85
|2.053.261.637
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.612.296.156
|% 1,72
|
|THYAO
|26,82
|3.208.521.656
|% 7,54
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8799
|13,8977
|% 0,66
|
|Euro
|15,7102
|15,7416
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8525
|% 0,24
|
|Frank
|14,9603
|15,0505
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6834
|3,7019
|% 0,45
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,71
|
|Altın Gr.
|800
|800
|3,17
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,79
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,74
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-0,49
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15BRKSN
Yüzde 7.65 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 388 adet işlem
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16:14KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 099 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 03 artarak (% 1.95 ) 2, 301
-
16:13
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRSTL, ARTI
-
16:13XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 24, 761.00 milyon TL de