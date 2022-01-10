***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,62
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,62
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
411942,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,71
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,66
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,98
d) Diğer Giderler (%)
% 5,66
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991708
BIST
16:232.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 35,92
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2313,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2315,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:23805,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,72
|Açılış
|: 805,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:23
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ESCAR
|33,72
|11.937.199
|% 9,13
|
|SONME
|42,54
|9.375.026
|% 9,08
|
|BRKSN
|8,68
|2.325.363
|% 8,91
|
|ELITE
|18,07
|242.407.279
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,39
|57.355.373
|% -7,77
|
|SANEL
|6,50
|7.013.633
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,65
|26.357.755
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|SISE
|15,15
|1.458.604.872
|% 1,95
|
|SASA
|57,90
|1.395.310.096
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,77
|1.173.081.539
|% 1,62
|
|PETKM
|9,63
|886.471.587
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,77
|1.173.081.539
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|661.119.987
|% 2,99
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|ODAS
|1,39
|138.542.154
|% 0,00
|
|SISE
|15,15
|1.458.604.872
|% 1,95
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8549
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6874
|15,7007
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8481
|18,9426
|% 0,72
|
|Frank
|15,0317
|15,1223
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6993
|3,7179
|% 0,89
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,17
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.293
|5.427
|-5,43
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,63
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-0,21
|
Seans Raporu
16:23
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16:38XU100
Endeks 2, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 26, 090.00 milyon TL de
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16:38PAMEL
Yüzde 6.35 oranında artışla 93.75 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 523 adet işlem
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16:37PNSUT
Yüzde 6.08 oranında artışla 19.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 220 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem