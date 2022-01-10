***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
53953,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,61
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,22
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,84
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 17,03
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991712
BIST
16:252.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,70
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2513,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0717
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2515,7119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0134
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:25804,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,43
|Açılış
|: 804,74
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KRSTL
|4,18
|42.823.664
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|45.034.930
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.049.090
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.949.532
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,04
|242.790.754
|% -9,07
|
|LIDFA
|4,39
|57.546.965
|% -7,77
|
|SANEL
|6,50
|7.037.078
|% -4,41
|
|RALYH
|11,63
|26.483.231
|% -4,20
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,88
|3.350.840.723
|% 7,78
|
|GARAN
|11,84
|2.186.180.706
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.635.442.634
|% 1,72
|
|EREGL
|31,06
|1.622.298.315
|% 1,44
|
|SISE
|15,21
|1.540.643.402
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,77
|1.175.251.116
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|661.803.834
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|2.186.180.706
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.635.442.634
|% 1,72
|
|THYAO
|26,88
|3.350.840.723
|% 7,78
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8580
|13,8781
|% 0,52
|
|Euro
|15,6877
|15,7119
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,8421
|18,9366
|% 0,69
|
|Frank
|15,0253
|15,1159
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6990
|3,7176
|% 0,88
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,11
|
|Altın Gr.
|805
|805
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.314
|5.448
|15,82
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|7,65
|
|Çeyrek
|1.288
|1.318
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,11
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,32
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:40USAK
Yüzde 6.33 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 930, 540 adet işlem
-
16:39YUNSA
Yüzde 8.49 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 500, 172 adet işlem
-
16:38XU100
Endeks 2, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 26, 090.00 milyon TL de
-
16:38PAMEL
Yüzde 6.35 oranında artışla 93.75 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 523 adet işlem
-
16:37PNSUT
Yüzde 6.08 oranında artışla 19.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 220 adet işlem