***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
312395,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,52
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,68
c) Saklama Ücreti (%)
% 21,22
d) Diğer Giderler (%)
% 9,57
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991716
BIST
17:242.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,45
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2413,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0590
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2415,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0503
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:24798,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,29
|Açılış
|: 798,62
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:23
|INTEM
|118,80
|35.301.556
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.849.306
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.426.257
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.538.172
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|65.138.534
|% -9,66
|
|ELITE
|18,06
|253.298.819
|% -8,97
|
|RAYSG
|12,52
|2.542.960
|% -5,01
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|10,00
|4.476.254
|% -4,76
|
|THYAO
|26,84
|3.540.164.825
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|2.358.901.993
|% 0,77
|
|EREGL
|31,00
|1.792.270.220
|% 1,24
|
|KRDMD
|11,81
|1.783.703.590
|% 1,81
|
|SISE
|15,17
|1.731.610.567
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,74
|1.250.039.292
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,44
|697.973.007
|% 4,27
|
|KRDMD
|11,81
|1.783.703.590
|% 1,81
|
|THYAO
|26,84
|3.540.164.825
|% 7,62
|
|SISE
|15,17
|1.731.610.567
|% 2,09
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8462
|13,8660
|% 0,43
|
|Euro
|15,6545
|15,6755
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7114
|18,8052
|% -0,01
|
|Frank
|14,9041
|14,9939
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,38
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,07
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,14
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|-0,28
|