***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,51
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,63
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,63
Varsa İade Tutarı (TL)
16064,4
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
16064,4
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1801051,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,59
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,27
d) Diğer Giderler (%)
% 1,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017880
BIST
14:542.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 33,65
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:5414,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:5416,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0224
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:54916,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,70
|Açılış
|: 916,66
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MZHLD
|34,12
|3.446.292
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.114.104
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|13.435.352
|% -5,80
|
|PSDTC
|29,30
|14.669.400
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.669.400
|% -4,00
|
|GARAN
|13,20
|4.004.252.215
|% 4,68
|
|THYAO
|35,46
|1.864.238.614
|% -0,45
|
|KARSN
|6,00
|1.306.837.323
|% 5,08
|
|AKBNK
|8,35
|1.286.383.845
|% 3,86
|
|ASELS
|26,58
|1.243.790.671
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,63
|1.080.658.903
|% 2,73
|
|GARAN
|13,20
|4.004.252.215
|% 4,68
|
|ODAS
|2,19
|618.003.653
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,57
|1.103.948.905
|% 4,10
|
|KARSN
|6,00
|1.306.837.323
|% 5,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7490
|14,7520
|% 0,10
|
|Euro
|16,0132
|16,0260
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1638
|19,2599
|% -0,20
|
|Frank
|15,7188
|15,8135
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|2,07
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|1,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|