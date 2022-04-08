***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,73
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12708,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,73
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,79
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,46
d) Diğer Giderler (%)
% 26,02
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017881
BIST
14:342.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 31,92
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:3414,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:3416,0395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:34917,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,26
|Açılış
|: 917,22
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MZHLD
|34,12
|3.438.376
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.924.661
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.416.785
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.043.990
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|12.763.123
|% -6,40
|
|PSDTC
|29,28
|14.476.517
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.476.517
|% -4,06
|
|GARAN
|13,17
|3.907.430.786
|% 4,44
|
|THYAO
|35,40
|1.821.174.835
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,31
|1.246.555.368
|% 3,36
|
|ASELS
|26,56
|1.231.635.936
|% 1,76
|
|KARSN
|6,00
|1.207.585.777
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,63
|1.079.004.885
|% 2,73
|
|GARAN
|13,17
|3.907.430.786
|% 4,44
|
|ODAS
|2,18
|609.299.741
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,53
|1.019.606.779
|% 3,19
|
|KARSN
|6,00
|1.207.585.777
|% 5,08
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7525
|14,7566
|% 0,13
|
|Euro
|16,0300
|16,0395
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1673
|19,2635
|% -0,18
|
|Frank
|15,7139
|15,8085
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,08
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,12
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:50MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 714 adet işlem
-
14:49ISFIN
Yüzde 7.30 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 572, 940 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 4 artarak (% 1.44 ) 2, 135
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, VKGYO, MZHLD, IHAAS, SUMAS, EPLAS, PAGYO
-
14:48
MZHLD, CANTE, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında