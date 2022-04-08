***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









anı (%)% 0,901Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,3Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,3Varsa İade Tutarı (TL)36645,26Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)36645,26Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)6730,34Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 12,33B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 26,15- Kurucu (%)% 50- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 0- Diğer (%)% 50b) Aracılık Komisyonları (%)% 39,4c) Saklama Ücreti (%)% 0,8d) Diğer Giderler (%)% 33,65AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017914BIST