***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:42
anı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Varsa İade Tutarı (TL)
3765,07
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3765,07
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
116750,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,87
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,56
d) Diğer Giderler (%)
% 5,47
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017920
BIST
14:322.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,71
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:3214,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:3216,0386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:32916,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,94
|Açılış
|: 916,89
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:30
|MZHLD
|34,12
|3.431.552
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.914.319
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.414.491
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.241.889
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.013.211
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|12.684.695
|% -6,40
|
|PSDTC
|29,38
|14.280.815
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|14.280.815
|% -3,74
|
|GARAN
|13,12
|3.832.175.196
|% 4,04
|
|THYAO
|35,40
|1.794.873.731
|% -0,62
|
|ASELS
|26,52
|1.224.741.723
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,28
|1.223.411.335
|% 2,99
|
|KARSN
|6,00
|1.153.541.825
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.078.108.976
|% 3,13
|
|GARAN
|13,12
|3.832.175.196
|% 4,04
|
|ODAS
|2,19
|608.828.664
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,52
|999.894.824
|% 2,96
|
|KARSN
|6,00
|1.153.541.825
|% 5,08
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7503
|14,7570
|% 0,14
|
|Euro
|16,0271
|16,0386
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1626
|19,2587
|% -0,21
|
|Frank
|15,7108
|15,8054
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9221
|3,9418
|% 0,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,08
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,12
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:46ISGYO
Yüzde 6.43 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 129 adet işlem
-
14:45BOSSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 501, 380 adet işlem
-
14:44KARSN
Yüzde 5.43 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 465, 091 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 56 artarak (% 1.37 ) 2, 639
-
14:43XU100
Endeks 2, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 27, 839.00 milyon TL de